Мамаеву запретили уезжать за рубеж из-за долгов по алиментам

Скандально известному российскому полузащитнику Павлу Мамаеву запретили выезжать за границу из-за долгов по алиментам.

Об этом в своих социальных сетях сообщила бывшая жена футболиста Алана Мамаева, которая также опубликовала решение суда, запрещающее 33-летнему полузащитнику выезжать за границу. Стоит отметить, что поехать за границу Мамаев теперь сможет не раньше декабря этого года.

Напомним, что в данный момент Павел Мамаев является свободным агентом. Последней командой полузащитника были подмосковные «Химки», в составе которых Мамаев провёл в РПЛ лишь одну встречу.