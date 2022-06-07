«Уфа» может занять место «Факела» в РПЛ

«Уфа» может остаться в российском элитном дивизионе, если воронежский «Факел» в ближайшее время не исправит все замечания от РФС.

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов сказал Sport24, что если воронежская команда не исправит все замечания, то лицензия будет отозвана, а «Факел» не сможет выступать в РПЛ.

«В соответствии с правилами, если «Факел» не пройдёт лицензирование, то его место займёт «Уфа», которая заняла 14-е место в РПЛ в прошлом сезоне», - отметил Митрофанов.

Напомним, что клуб из Башкортостана не сумел сохранить прописку в элитном дивизионе, так как в стыковых матчах уфимцы проиграли «Оренбургу».