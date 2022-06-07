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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» практически договорилось с новым тренером

07 Июня 2022 • 09:45 Комментировать

Руководители московского «Динамо» в ближайшее время подпишут соглашение с новым главным тренером.

По информации «РБ-Спорта», новым главным тренером московской команды станет сербский специалист Славиша Йоканович. Если верить источнику, то 53-летний тренер уже находится на финальной стадии переговоров с боссами «Динамо», так что скоро о назначении Йокановича будет объявлено официально. До этого с динамовцами работал немец Сандро Шварц.

Напомним, что до этого Славиша Йоканович работал в «Шеффилд Юнайтед», «Уотфорде», «Фулхэме», «Эркулесе», «Левски», «Партизане» и других клубах.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Российская Премьер-Лига Славиша Йоканович
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