«Динамо» практически договорилось с новым тренером

Руководители московского «Динамо» в ближайшее время подпишут соглашение с новым главным тренером.

По информации «РБ-Спорта», новым главным тренером московской команды станет сербский специалист Славиша Йоканович. Если верить источнику, то 53-летний тренер уже находится на финальной стадии переговоров с боссами «Динамо», так что скоро о назначении Йокановича будет объявлено официально. До этого с динамовцами работал немец Сандро Шварц.

Напомним, что до этого Славиша Йоканович работал в «Шеффилд Юнайтед», «Уотфорде», «Фулхэме», «Эркулесе», «Левски», «Партизане» и других клубах.