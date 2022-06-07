Аршавин — о Суперкубке России: Представители «Спартака» ищут проблему там, где её нет

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался по поводу требований московского «Спартака» к проведению Суперкубка России.

Аршавин сказал Sport24, что предложение «Спартака» о приглашении иностранных судей выглядит странным, так как сейчас и наши арбитры квалифицированные и опытные. Экс-игрок отметил, что нелепо выглядит и предложение «красно-белых» провести жеребьёвку по поводу места проведения Суперкубка, ведь в этом вообще нет смысла.

«Наши оппоненты слишком эмоциональны и они ищут проблему там, где её нет», - добавил Аршавин.

Напомним, что в поединке за Суперкубок России встретятся чемпион страны в лице «Зенита» и «Спартак», который выиграл Кубок России.