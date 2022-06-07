Экс-игрок «Спартака»: У фанатов «Зенита» будет неприязнь к Бакаеву

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался по поводу возможного перехода полузащитника Зелимхана Бакаева в питерский «Зенит».

Гаврилов сказал «Спорт-Экспрессу», что для спартаковцев это, конечно, потеря, но в последнее время Бакаев выходил в основном только на замену. Экс-игрок отметил, что как у полузащитника получится в «Зените», покажет только время.

«Первоначально у болельщиков «Зенита» будет неприязнь к Бакаеву», - добавил Гаврилов.

Напомним, что Зелимхан Бакаев в ближайшее время должен официально перебраться в команду из Санкт-Петербурга на правах свободного агента.