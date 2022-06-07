Мостовой: Всегда рассматривал Бакаева как очень хорошего игрока

Бывший форвард «Сельты» Александр Мостовой рассказал о том, что думает по поводу возможного перехода полузащитника Зелимхана Бакаева в питерский «Зенит».

Мостовой сказал «Спорт-Экспрессу», что он всегда рассматривал Бакаева как очень хорошего игрока, а особенно для «Спартака». Экс-игрок отметил, что в московском клубе часто менялись тренеры, но Зелимхан всегда был на хорошем счету и постоянно играл.

«Это потеря для «красно-белых», но мощное усиление для «Зенита», - добавил Мостовой.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что Зелимхан Бакаев уже договорился о контракте с командой из Санкт-Петербурга.