Широков: В ЦСКА Федотов может ещё сильнее проявить себя

Бывший футболист сборной России Роман Широков рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного назначения тренера «Сочи» Владимира Федотова в столичный ЦСКА.

Широков сказал «Чемпионату», что если Федотов действительно перейдёт в ЦСКА, то московскую команду можно будет поздравить, так как для них это переход со знаком плюс. Экс-игрок считает, что в «армейском» клубе тренер может ещё сильнее проявить себя.

«Хочется посмотреть на то, как Федотов будет работать в большой команде под давлением», - добавил Широков.

Напомним, что Владимир Федотов может в ближайшее время покинуть «Сочи» ради того, чтобы возглавить московский ЦСКА.