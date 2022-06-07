Мостовой: Будем судить по результатам, насколько Федотов хорош для ЦСКА

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного перехода тренера Владимира Федотова в ЦСКА.

Мостовой сказал «Чемпионату», что будем судить по результатам, насколько тренер «Сочи» хорош для столичных «армейцев». Экс-игрок отметил, что в ЦСКА за последнее время всё очень сильно изменилось.

«Федотов идёт в ЦСКА, потому что это бренд, который имеет свои возможности», - добавил Мостовой.

Напомним, что по слухам Федотов может в ближайшее время покинуть сочинскую команду для того, чтобы возглавить «армейцев».