Уткин жёстко высказался по поводу возможного назначения Федотова в ЦСКА

Известный российский комментатор Василий Уткин в своём телеграм-канале высказался по поводу возможного прихода тренера «Сочи» Владимира Федотова в московский ЦСКА.

Уткин написал, что мало более стыдных вещей для клуба с такой солидной историей, чем приглашать на пост главного тренера Федотова.

«Профессиональную репутацию Федотова не отмыть, ведь она неисправимо испачкана», - отметил комментатор.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что Владимир Федотов может в ближайшее время стать новым тренером «армейского» клуба. В прошлом сезоне футболисты «Сочи» под шефством Федотова заняли в РПЛ вторую строчку.