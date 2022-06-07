Дзагоев: Обязательно сыграю за «Аланию»

Опытный российский полузащитник Алан Дзагоев рассказал журналистам о том, где хотел бы продолжить свою карьеру.

Дзагоев сказал «Чемпионату», что после ухода из ЦСКА у него даже не было никаких мыслей о том, чтобы завершить карьеру. Полузащитник отметил, что он собирается поиграть на высоком уровне ещё три года.

«Уже начал тренироваться. Обязательно когда-нибудь сыграю в футболке «Алании», - добавил Дзагоев.

Напомним, что в прошедшем сезоне 31-летний Алан Дзагоев провёл в РПЛ в составе «армейцев» 20 матчей, в которых сделал три ассиста. «Алания» же выступает в ФНЛ.