Экс-игрок ЦСКА: Дал бы Березуцким поработать ещё полгода

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился с журналистами своим мнением по поводу тренерского тандема братьев Березуцких.

Масалитин сказал «Чемпионату», что он бы дал братьям Березуцким ещё полгода поработать в «армейском» клубе. Экс-игрок отметил, что тренерский штаб ЦСКА нужно было усиливать каким-нибудь опытным специалистом, у которого браться бы учились.

«Я только за то, чтобы Березуцкие остались в коллективе», - добавил Масалитин.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что новым главным тренером столичных «армейцев» может стать наставник «Сочи» Владимир Федотов.