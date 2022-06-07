Гендиректор «Сочи» прокомментировал слухи о возможном назначении Бердыева

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного назначения Курбана Бердыева на пост главного тренера «барсов».

Рубашко сказал «РБ-Спорту», что информация о том, что бывший наставник «Рубина» и «Ростова» может возглавить сочинский клуб, не соответствует действительности. Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что Бердыев может стать новым тренером «барсов» после того, как команду покинет Владимир Федотов. Российского специалиста отправляют в московский ЦСКА.

Стоит отметить, что под шефством Федотова футболисты «Сочи» в прошедшем сезоне заняли вторую строчку в РПЛ.