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Гендиректор «Сочи» прокомментировал слухи о возможном назначении Бердыева

07 Июня 2022 • 07:31 Комментировать

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного назначения Курбана Бердыева на пост главного тренера «барсов».

Рубашко сказал «РБ-Спорту», что информация о том, что бывший наставник «Рубина» и «Ростова» может возглавить сочинский клуб, не соответствует действительности. Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что Бердыев может стать новым тренером «барсов» после того, как команду покинет Владимир Федотов. Российского специалиста отправляют в московский ЦСКА.

Стоит отметить, что под шефством Федотова футболисты «Сочи» в прошедшем сезоне заняли вторую строчку в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Владимир Федотов Сочи Дмитрий Рубашко
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