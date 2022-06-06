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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: Не хочу даже думать о том, что «Факел» не пустят в РПЛ из-за «Рубина» эксклюзив

06 Июня 2022 • 22:50 Комментировать

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ситуацию вокруг воронежского «Факела».

«У нас пропасть по уровню инфраструктуры между клубами РПЛ и клубами ФНЛ. Если «Факел» не допустят, то это неправильно. Команда много-много лет пыталась выйти в элитный дивизион, по-спортивному в этом сезоне она выходит. А им вдруг какие-то требования предъявляют дополнительные. Воронежа очень давно не было в РПЛ. Наоборот, им нужно помочь. С них нужно не требовать, а помогать им. Есть время, нужно предпринять меры. Если команда хорошо играет весь сезон, а им потом говорят, что они не выходят, то это бред, просто бред.

Я не пойму, если «Факел» не допустят из-за не таких сидений или раздевалок. У нас уже бывало такое, что команды вот так не допускали. Может ли это быть как-то связано с вылетом «Рубина»? Нет, не хочу даже думать об этом», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Факел Александр Мостовой
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