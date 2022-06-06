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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бердыев отреагировал на возможное назначение в «Арсенал»

06 Июня 2022 • 21:41 Комментировать

Бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны тульского «Арсенала».

«Я вообще в первый раз слышу об этом. У меня все это вызывает удивление, потому что сам в первый раз прочитал», — приводит слова Бердыева «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Бердыев вместе со своим тренерским штабом покинул казахстанский «Кайрат». Новым местом работы специалиста назывался тульский «Арсенал». Еще один кандидат на пост рулевого — Олег Кононов, который уже работал несколько месяцев с командой в 2018 году.

«Арсенал» занял последнее место в чемпионате России-2021/22 и вылетел в ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Олег Кононов Фнл Арсенал Тула РПЛ
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