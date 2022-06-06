Бердыев отреагировал на возможное назначение в «Арсенал»

Бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны тульского «Арсенала».

«Я вообще в первый раз слышу об этом. У меня все это вызывает удивление, потому что сам в первый раз прочитал», — приводит слова Бердыева «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Бердыев вместе со своим тренерским штабом покинул казахстанский «Кайрат». Новым местом работы специалиста назывался тульский «Арсенал». Еще один кандидат на пост рулевого — Олег Кононов, который уже работал несколько месяцев с командой в 2018 году.

«Арсенал» занял последнее место в чемпионате России-2021/22 и вылетел в ФНЛ.