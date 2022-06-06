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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» собирается приобрести полузащитника «Велеса»

06 Июня 2022 • 21:33 Комментировать

Спортивный директор «Велеса» Тенгиз Путкарадзе прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Мамаду Майге в «Рубин».

«Поступало ли в клуб предложение от «Рубина»? Да, интерес к Мамаду есть», — цитирует Путкарадзе «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Рубин» сделал выгодное предложение «Велесу», но сам футболист, который недавно получил российское гражданство, хочет выступать в высшем дивизионе России.

27-летний опорный полузащитник в прошедшем сезоне сыграл в 27 играх, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи с учетом всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Фнл РПЛ Велес Мамаду Майга Тенгиз Путкарадзе
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