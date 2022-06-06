«Рубин» собирается приобрести полузащитника «Велеса»

Спортивный директор «Велеса» Тенгиз Путкарадзе прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Мамаду Майге в «Рубин».

«Поступало ли в клуб предложение от «Рубина»? Да, интерес к Мамаду есть», — цитирует Путкарадзе «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Рубин» сделал выгодное предложение «Велесу», но сам футболист, который недавно получил российское гражданство, хочет выступать в высшем дивизионе России.

27-летний опорный полузащитник в прошедшем сезоне сыграл в 27 играх, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи с учетом всех турниров.