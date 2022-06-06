«Бетис» заинтересован в полузащитнике «Зенита»

Полузащитник Вилмар Барриос попал в сферу интересов испанского «Бетиса».

По информации El Desmarque, есть несколько клубов, которые хотят подписать полузащитника «Бетиса» Гидо Родригеса. Аргентинский футболист провел отличный сезон, но пока официального предложения ни от кого не поступало.

Источник сообщает, что в случае ухода Родригеса, «Бетис» предпримет попытку приобрести Вилмара Барриоса у петербургского «Зенита». Речь идет о сумме в 20 миллионов евро из-за длительного соглашения футболиста с клубом, но эта сумма может значительно уменьшиться, ведь российская команда не будет принимать участие в ближайшем розыгрыше Лиги чемпионов.