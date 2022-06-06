Дзагоев заявил, кому передаст свою «десятку»

Экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сообщил, кому он хочет отдать свой игровой номер.

«У ЦСКА появятся новые лидеры, но нужно время. Я очень верю в Ваню Облякова. Передаю ему свою десяточку, ха-ха», — цитирует Дзагоева «Чемпионат».

По словам футболиста, полузащитник ЦСКА Иван Обляков пробегает по 13 километров в каждой игре, у него огромный талант, его критикуют абсолютно незаслуженно.

23-летний Обляков в минувшем сезоне принял участие в 32 матчах, в которых смог забить один гол и сделал шесть результативных передач во всех турнирах. Контракт футболиста с ЦСКА действует до конца июня 2023 года.