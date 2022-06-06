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«Зенит» согласовал условия контракта с Бакаевым

06 Июня 2022 • 21:05 Комментировать (1)

Воспитанник «Спартака» Зелимхан Бакаев договорился об условиях контракта с «Зенитом».

«РБ Спорт» сообщил, что Бакаев подпишет соглашение с «Зенитом» в ближайшее время. Длительность трудового договора составит три года с возможностью продления еще на один сезон.

25-летний футболист сыграл в 105 матчах за главную команду «красно-белых», в которых забил 14 голов и сделал 29 результативных передач во всех турнирах. Согласно порталу transfermarkt стоимость игрока составляет пять миллионов евро.

Ранее Зелимхан Бакаев покинул «Спартак» на правах свободного агента, сообщив о том, что клуб не сделал ему ни одного предложения о продлении контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит РПЛ Зелимхан Бакаев
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