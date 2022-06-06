Дзагоев рассказал о разговоре с Алексеем Березуцким

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился информацией о разговоре с наставником команды Алексеем Березуцким.

«За день до похода к Бабаеву он мне сказал на тренировке: «Ты же понимаешь, какой разговор будет?» Я ответил: «Да». Всё стало ясно», — сказал Дзагоев «Чемпионату».

Футболист не согласился со словами Березуцкого о том, что не был готов играть в обороне и в атаке. Было тяжело проводить на поле полный матч, но 70 минут мог отыграть без проблем.

Алан Дзагоев защищал цвета «армейцев» с 2008 года. В прошедшем сезоне он сыграл в 22 матчах, в которых смог сделать три голевые передачи во всех турнирах.