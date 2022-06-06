Гинер не подтвердил назначение Федотова

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о возможном назначении наставника «Сочи» Владимира Федотова на пост главного тренера «армейского» клуба.

«Не даю интервью по телефону», — заявил Гинер «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что Федотов в ближайшие дни возглавит ЦСКА. Одним из его помощников может стать действующий рулевой команды Алексей Березуцкий, в то время как его брат Василий покинет клуб.

ЦСКА по итогам минувшего сезона занял пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 50 очков в 30 матчах.

Алексей Березуцкий является наставником «армейцев» с июля прошло года после отставки Ивицы Олича.