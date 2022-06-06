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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ротенберг отреагировал на информацию о возможном уходе Федотова из «Сочи»

06 Июня 2022 • 19:40 Комментировать

Президент «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопрос о возможном уходе наставника Владимира Федотова в ЦСКА.

«Это надо спрашивать у него! Я не в курсе этого, он мне не звонит», — цитирует слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Федотов покинет «Сочи» и возглавит «армейскую» команду. В штаб специалиста войдет нынешний главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий, а Василий Березуцкий покинет команду.

«Сочи» занял второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 56 очков в 30 встречах. «Красно-синие» расположились на пятой строчке, имея в своем активе 50 очков в 30 матчах чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Борис Ротенберг Сочи РПЛ
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