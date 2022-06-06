Один из братьев Березуцких войдёт в штаб Федотова в ЦСКА

Алексей Березуцкий может войти в штаб нынешнего наставника «Сочи» Владимира Федотова, который должен возглавить ЦСКА в ближайшее время.

Журналист Иван Карпов сообщил в телеграм-канале, что Василий Березуцкий покинет «армейский клуб». В свою очередь, его брат — Алексей останется в команде и войдет в штаб нового наставника Владимира Федотова.

Ранее инсайдер поделился информацией о том, что ЦСКА завтра может объявить о подписании трудового соглашения с главным тренером «Сочи» Федотовым.

«Армейцы» под руководством Алексея Березуцкого заняли пятое место в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги.