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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Один из братьев Березуцких войдёт в штаб Федотова в ЦСКА

06 Июня 2022 • 19:31 Комментировать

Алексей Березуцкий может войти в штаб нынешнего наставника «Сочи» Владимира Федотова, который должен возглавить ЦСКА в ближайшее время.

Журналист Иван Карпов сообщил в телеграм-канале, что Василий Березуцкий покинет «армейский клуб». В свою очередь, его брат — Алексей останется в команде и войдет в штаб нового наставника Владимира Федотова.

Ранее инсайдер поделился информацией о том, что ЦСКА завтра может объявить о подписании трудового соглашения с главным тренером «Сочи» Федотовым.  

«Армейцы» под руководством Алексея Березуцкого заняли пятое место в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Василий Березуцкий Алексей Березуцкий Владимир Федотов Сочи РПЛ Иван Карпов
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