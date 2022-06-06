Экс-наставник «Спартака» будет назначен главным тренером тульского «Арсенала»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов возглавит тульский «Арсенал».

Согласно информации «РБ Спорт», Кононов уже согласовал условия личного контракта с «Арсеналом». Трудовой договор между сторонами будет рассчитан на один сезон. В ближайшее время должен быть подписан договор. Команда выйдет из отпуска уже 9 июня.

56-летний специалист уже работал в Туле в 2018 году, перебравшись оттуда в «Спартак». Последним местом работы Кононова стал футбольный клуб «Рига».

«Арсенал» занял последнее место в чемпионате России 2021/22 и отправился в ФНЛ.

Ранее сообщалось о том, что еще один кандидат на пост рулевого команды — Курбан Бердыев.