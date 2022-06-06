«Ахмат» купит защитника «Уфы»

Защитник «Уфы» Юрий Журавлёв с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Ахмате».

По информации «РБ Спорт», стороны уже договорились о трансфере. Стоимость перехода Журавлёва в грозненский клуб составит более одного миллиона евро. Игрок пройдет медосмотр после выхода из отпуска.

25-летний защитник провел в «Уфе» один год. Он принял участие в 30 встречах минувшего сезона, в которых смог трижды отличиться и сделал две результативные передачи во всех турнирах.

«Уфа» по итогам сезона 2021/22 покинула Российскую премьер-лигу. «Ахмат» закончил год на седьмом месте в турнирной таблице.