Кавазашвили — о Свинове: Переход в «Факел» пойдёт на пользу

Бывший игрок «Торпедо» Анзор Кавазашвили прокомментировал переход вратаря «Спартака» Ильи Свинова в «Факел» на правах аренды.

«Конечно, такой переход пойдет ему на пользу. Но главный вопрос в том, сможет ли он вернуть себе место в составе. Все-таки «Факел» вышел в РПЛ уже с другим вратарем», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

По словам эксперта, Свинов не послушал его совета остаться в воронежском клубе, ведь в стане «красно-белых» уже имеется два голкипера высокого класса.

«Спартак» оформил трансфер Ильи Свинова в январе этого года, за основную команду вратарь не провел ни одной встречи. Теперь голкипер отправится в аренду в «Факел» до конца сезона 2022/23.