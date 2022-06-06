Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили — о Свинове: Переход в «Факел» пойдёт на пользу

06 Июня 2022 • 18:41 Комментировать

Бывший игрок «Торпедо» Анзор Кавазашвили прокомментировал переход вратаря «Спартака» Ильи Свинова в «Факел» на правах аренды.

«Конечно, такой переход пойдет ему на пользу. Но главный вопрос в том, сможет ли он вернуть себе место в составе. Все-таки «Факел» вышел в РПЛ уже с другим вратарем», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

По словам эксперта, Свинов не послушал его совета остаться в воронежском клубе, ведь в стане «красно-белых» уже имеется два голкипера высокого класса.   

«Спартак» оформил трансфер Ильи Свинова в январе этого года, за основную команду вратарь не провел ни одной встречи. Теперь голкипер отправится в аренду в «Факел» до конца сезона 2022/23.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Анзор Кавазашвили РПЛ Илья Свинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июня
18:51 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» купит защитника «Уфы»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили — о Свинове: Переход в «Факел» пойдёт на пользу
18:26 · Россия. Премьер-лига
«Он не понимает футбол»: Орлов назвал виновника неудач «Спартака»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев: Был готов к уходу из ЦСКА
18:09 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» прокомментировал решение суда о взыскании 89 миллионов рублей с Федуна
17:50 · Россия. Премьер-лига
Олег Иванов опроверг подписание соглашения с «Рубином»
17:33 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: Бакаев — потеря для «Спартака»
17:11 · Россия. Премьер-лига
Широков: Потенциально «Спартак» может составить конкуренцию чемпиону РПЛ
16:51 · Россия. Премьер-лига
Широков — о возможном уходе Зобнина из «Спартака»: «Куда он уйдёт?»
16:44 · Россия. Премьер-лига
В «Краснодаре» отреагировали на информацию о будущем Крыховяка
16:40 · Россия. Премьер-лига
«Ваноли сошёл с ума»: Кавазашвили рассказал, чем его шокировал главный тренер «Спартака» 1
16:37 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «У Федуна фобия «Зенита»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Баженов прокомментировал возможный уход Зобнина из «Спартака»
16:21 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о возможном возвращении Бердыева в РПЛ: «Почему бы и нет?»
16:08 · Россия. Премьер-лига
Габулов: Я открыт для предложений
Все новости
Рекомендуем