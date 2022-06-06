«Он не понимает футбол»: Орлов назвал виновника неудач «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о владельце московского «Спартака» Леониде Федуне. По мнению журналиста, бизнесмен малокомпетентен в плане футбола.

«Федун малокомпетентен. Он не понимает футбол, игру. Всe, что происходит в «Спартаке», - это антифутбол. Вот и результат этого антифутбола», - приводит слова Орлова телеканал «Матч ТВ».

По итогам прошлого сезона чемпионата России «красно-белые» финишировали на десятом месте в турнирной таблице. Подопечные Паоло Ваноли смогли реабилитироваться в глазах своих болельщиков благодаря победе в Кубке России, где в финале одолели столичное «Динамо» (2:1).