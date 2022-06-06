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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзагоев: Был готов к уходу из ЦСКА

06 Июня 2022 • 18:17 Комментировать

Экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал свой уход из клуба.

«Я не думал о том, что уйду из ЦСКА этим летом, но так случилось. Я уже примерно понимал, что происходит, и был готов к этому», — цитирует Дзагоева «Чемпионат».

Футболист заявил, что был очень расстроен такой ситуацией, хотелось завершить игровую карьеру в стане «армейцев». Теперь готов к новым вызовам, мотивация играть имеется.

Алан Дзагоев пришел в ЦСКА в 2008 году. Он провел в клубе 397 матчей, в которых забил 77 голов и сделал 93 голевые передачи во всех турнирах. Футболист покинул московскую команду по окончании контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алан Дзагоев РПЛ
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