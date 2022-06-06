«Спартак» прокомментировал решение суда о взыскании 89 миллионов рублей с Федуна

В московском «Спартаке» ответили на решение суда в пользу генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.

Представитель пресс-службы «красно-белых» сказал «Чемпионату», что Октябрьский суд Уфы уже один раз принимал решение в пользу Газизова, но после это решение было обжаловано. Сейчас тот же самый судья дает приговор, но нужно подождать решение более высокопоставленных людей.

Ранее сообщалось, что Октябрьский суд Уфы принудил владельца «Спартака» Леонида Федуна взыскать 89 миллионов рублей.

Шамиль Газизов проработал в стане «красно-белых» несколько месяцев в 2020 году, после чего он вернулся обратно в «Уфу».