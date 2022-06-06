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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Олег Иванов опроверг подписание соглашения с «Рубином»

06 Июня 2022 • 17:50 Комментировать

Бывший полузащитник «Уфы» Олег Иванов рассказал подробности переговоров с казанским «Рубином».

«Один из вариантов продолжения карьеры — «Рубин», с которым вопреки информации на клубном сайте еще ничего не подписано. Идут переговоры», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что переговоры должны зайти в последнюю стадию в ближайшие несколько дней.

«Рубин» занял 15-е место в чемпионате России и покинул высший дивизион, уступив в последнем туре «Уфе» со счетом 1:2. Ближайший сезон казанская команда проведет в Футбольной национальной лиге.

Ранее сообщалось, что Олег Иванов покинул «Уфу» и подписал контракт с «Рубином».

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Евро-Футбол.Ру,
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