Олег Иванов опроверг подписание соглашения с «Рубином»

Бывший полузащитник «Уфы» Олег Иванов рассказал подробности переговоров с казанским «Рубином».

«Один из вариантов продолжения карьеры — «Рубин», с которым вопреки информации на клубном сайте еще ничего не подписано. Идут переговоры», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что переговоры должны зайти в последнюю стадию в ближайшие несколько дней.

«Рубин» занял 15-е место в чемпионате России и покинул высший дивизион, уступив в последнем туре «Уфе» со счетом 1:2. Ближайший сезон казанская команда проведет в Футбольной национальной лиге.

Ранее сообщалось, что Олег Иванов покинул «Уфу» и подписал контракт с «Рубином».