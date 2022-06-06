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«Факел» арендовал вратаря «Спартака»

06 Июня 2022 • 17:43 Комментировать

Вратарь московского «Спартака» Илья Свинов проведёт следующий сезон в аренде в воронежском «Факеле».

«Факел» согласовал условия арендного соглашения со «Спартаком» по Свинову, сообщает официальный сайт московского клуба.

Договор рассчитан до 15 июня 2023 года, но у «красно-белых» будет опция, благодаря которой они смогут отозвать вратаря в январе при определенных условиях.

«Спартак» купил Илью Свинова у «Факела» минувшей зимой. Согласно данным портала transfermarkt стоимость сделки составила 350 тысяч евро. Контракт с «красно-белыми» у голкипера подписан до конца июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел РПЛ Илья Свинов
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