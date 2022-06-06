Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: Бакаев — потеря для «Спартака»

06 Июня 2022 • 17:33 Комментировать

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов прокомментировал уход полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева из клуба.

«Ошибся ли «Спартак», не предложив контракт Бакаеву? Ну, учитывая, что российских игроков с хорошим дриблингом у нас не так много, то здесь, наверное, должны были заключить контракт», — передает слова Тарханова Rusfootball.

По мнению тренера, Бакаеву пойдет на пользу переход в «Зенит». Там работает Сергей Семак, который уже имеет опыт работы, он знает, как готовить футболистов.

В минувшем сезоне полузащитник «красно-белых» сыграл в 36 встречах, в которых смог забить три гола и сделать восемь результативных передач во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Тарханов РПЛ Зелимхан Бакаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июня
18:51 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» купит защитника «Уфы»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили — о Свинове: Переход в «Факел» пойдёт на пользу
18:26 · Россия. Премьер-лига
«Он не понимает футбол»: Орлов назвал виновника неудач «Спартака»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев: Был готов к уходу из ЦСКА
18:09 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» прокомментировал решение суда о взыскании 89 миллионов рублей с Федуна
17:50 · Россия. Премьер-лига
Олег Иванов опроверг подписание соглашения с «Рубином»
17:33 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: Бакаев — потеря для «Спартака»
17:11 · Россия. Премьер-лига
Широков: Потенциально «Спартак» может составить конкуренцию чемпиону РПЛ
16:51 · Россия. Премьер-лига
Широков — о возможном уходе Зобнина из «Спартака»: «Куда он уйдёт?»
16:44 · Россия. Премьер-лига
В «Краснодаре» отреагировали на информацию о будущем Крыховяка
16:40 · Россия. Премьер-лига
«Ваноли сошёл с ума»: Кавазашвили рассказал, чем его шокировал главный тренер «Спартака» 1
16:37 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «У Федуна фобия «Зенита»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Баженов прокомментировал возможный уход Зобнина из «Спартака»
16:21 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о возможном возвращении Бердыева в РПЛ: «Почему бы и нет?»
16:08 · Россия. Премьер-лига
Габулов: Я открыт для предложений
Все новости
Рекомендуем