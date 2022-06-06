Тарханов: Бакаев — потеря для «Спартака»

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов прокомментировал уход полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева из клуба.

«Ошибся ли «Спартак», не предложив контракт Бакаеву? Ну, учитывая, что российских игроков с хорошим дриблингом у нас не так много, то здесь, наверное, должны были заключить контракт», — передает слова Тарханова Rusfootball.

По мнению тренера, Бакаеву пойдет на пользу переход в «Зенит». Там работает Сергей Семак, который уже имеет опыт работы, он знает, как готовить футболистов.

В минувшем сезоне полузащитник «красно-белых» сыграл в 36 встречах, в которых смог забить три гола и сделать восемь результативных передач во всех турнирах.