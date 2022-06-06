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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: Потенциально «Спартак» может составить конкуренцию чемпиону РПЛ

06 Июня 2022 • 17:11 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» и «Зенита» прокомментировал слова Федуна о чемпионате, который зациклен на победе одной команды.

«Чемпионат одной команды? В том плане, что «Зенит» всегда выигрывает? В этом виноват и «Спартак» в том числе: он же не может конкуренцию составить», — цитирует слова Широкова «Спорт-Экспресс».

Эксперт считает, что «Зенит» работает лучше во всех аспектах, а «красно-белым» нужно прибавлять. Потенциально состав «Спартака» способен составить конкуренцию петербургскому клубу.

«Зенит» четвертый раз подряд выиграл РПЛ, а «красно-белые» стали лишь десятыми по итогу минувшего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Роман Широков РПЛ
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