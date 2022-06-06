Широков — о возможном уходе Зобнина из «Спартака»: «Куда он уйдёт?»

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков отреагировал на возможный уход полузащитника «красно-белых» Романа Зобнина.

«Куда он уйдёт? — это первое. Второе — у каждого футболиста бывают неудачные сезоны. Почему он не может здесь перезагрузить карьеру?», — цитирует слова Широкова «Чемпионат».

По мнению эксперта, Зобнину не подходит позиция опорного полузащитника, ему нужно играть на дугой позиции. Полузащитник может выйти на прежний уровень в составе «Спартака», поэтому ему не стоит покидать команду.

28-летний хавбек защищает «красно-белые» цвета с 2016 года. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2024 года.