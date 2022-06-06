В «Краснодаре» отреагировали на информацию о будущем Крыховяка

Менеджер «Краснодара» Арам Фундукян отреагировал на возможное возвращение полузащитника Гжегожа Крыховяка в команду.

«У него действующий контракт, клуб должен выполнять свои обязательства», — цитирует менеджера «РБ Спорт».

Польский футболист в марте приостановил действие своего трудового соглашения с краснодарским клубом и отправился на правах аренды в греческий «АЕК».

В минувшем сезоне Крыховяк принял участие в 15 матчах за «Краснодар», в которых смог забить пять мячей и сделать две результативные передачи во всех турнирах.

«Краснодар» занял четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам сезона 2021/22.