«Ваноли сошёл с ума»: Кавазашвили рассказал, чем его шокировал главный тренер «Спартака»

Ветеран сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на уход полузащитника Зелимхана Бакаева из «народной команды». По его мнению, главный тренер команды Паоло Ваноли должен был сохранить футболиста.

В интервью «Матч ТВ» эксперт заявил, что просто обалдел от решения расстаться с Бакаевым.

«Ваноли сошел с ума! Он – футболист сборной России и играет лучше легионеров команды», - сказал Кавазашвили.

Бакаев пока не нашел себе новый клуб. Среди претендентов на полузащитника называется петербургский «Зенит».