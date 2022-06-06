Защитник «Динамо» Роман Евгеньев может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Руководство московского клуба ведет переговоры о продлении контракта с защитником Романом Евгеньевым, срок действия которого истекает нынешним летом. Однако, по информации «Евро-Футбол.ру», это не единственный вариант продолжения карьеры для 23-летнего футболиста.

За Евгеньевым активно наблюдает пара клубов из Турции, а их представители уже связывались с агентом игрока. При этом сам Евгеньев заинтересован в переезде в чемпионат Турции.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе «бело-голубых» 23 матча, отметившись одним забитым мячом.