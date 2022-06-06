Мостовой — о возможном возвращении Бердыева в РПЛ: «Почему бы и нет?»

Экс-игрок «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на возможное возвращение бывшего тренера «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева в РПЛ.

«В ФНЛ у кого хороший бюджет, тот и будет претендовать на выход в РПЛ. «Арсенал» и «Рубин» сейчас два главных претендента на возвращение. Поэтому, почему бы и нет?», — приводит слова Бердыева «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, Бердыев согласился на работу в Казахстане только потому, что там ему дали хороший контракт.

Ранее «Кайрат» объявил том, что Бердыев со своим тренерским штабом покидают клуб. Новым местом работы наставника может стать тульский «Арсенал».