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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой — о возможном возвращении Бердыева в РПЛ: «Почему бы и нет?»

06 Июня 2022 • 16:21 Комментировать

Экс-игрок «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на возможное возвращение бывшего тренера «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева в РПЛ.

«В ФНЛ у кого хороший бюджет, тот и будет претендовать на выход в РПЛ. «Арсенал» и «Рубин» сейчас два главных претендента на возвращение. Поэтому, почему бы и нет?», — приводит слова Бердыева «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, Бердыев согласился на работу в Казахстане только потому, что там ему дали хороший контракт.

Ранее «Кайрат» объявил том, что Бердыев со своим тренерским штабом покидают клуб. Новым местом работы наставника может стать тульский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Курбан Бердыев Александр Мостовой Арсенал Тула РПЛ
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