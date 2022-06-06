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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Габулов: Я открыт для предложений

06 Июня 2022 • 16:08 Комментировать

Экс-генеральный директор «Химок» Владимир Габулов ответил на вопрос о своём будущем.

«Предложения от клубов? Сейчас сложно о чём-либо говорить. Я открыт для предложений. Мне непринципиально, будет это РПЛ или ФНЛ», — цитирует Габулова «Чемпионат».

По слова специалиста, главным для него в будущей работе является стабильность и надежность. Помимо этого, проект должен быть интересным и привлекательным.

«Химки» сохранили прописку в Российской премьер-лиге, одолев в стыковых матчах представителя Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» с общим счетом 3:1 по итогам двух встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Фнл РПЛ
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