Габулов: Я открыт для предложений

Экс-генеральный директор «Химок» Владимир Габулов ответил на вопрос о своём будущем.

«Предложения от клубов? Сейчас сложно о чём-либо говорить. Я открыт для предложений. Мне непринципиально, будет это РПЛ или ФНЛ», — цитирует Габулова «Чемпионат».

По слова специалиста, главным для него в будущей работе является стабильность и надежность. Помимо этого, проект должен быть интересным и привлекательным.

«Химки» сохранили прописку в Российской премьер-лиге, одолев в стыковых матчах представителя Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» с общим счетом 3:1 по итогам двух встреч.