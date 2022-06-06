Габулов рассказал о возможном возвращении в «Химки»

Бывший функционер «Химок» Владимир Габулов прокомментировал своё возможное возвращение в команду.

«Моё возвращение в «Химки» невозможно. Задачу мы выполнили: спасли «Химки» из безнадёжной ситуации», — сказал Габулов «Чемпионату».

По мнению специалиста, ему удалось создать в клубе правильную рабочую атмосферу. Игра и организация «Химок» стала лучше благодаря правильному формированию штаба команды.

Владимир Габулов покинул должность генерального директора по собственному желанию, подробности ухода не уточняются.

«Химки» одолел «СКА-Хабаровск» в двухматчевом противостоянии (3:1) в переходных матчах и остался в РПЛ.