Газизов разорил владельца «Спартака» Федуна на 89 миллионов рублей

В Уфе состоялось судебное заседание, в ходе которого было принято решение взыскать с российского бизнесмена и владельца московского «Спартака» Леонида Федуна солидную сумму в пользу экс-гендиректора «красно-белых» Шамиля Газизова. Федуна обязали выплатить функционеру 89 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что Газизов судился с владельцем «Спартака» из-за обещаний при найме на работу. Он предоставил бумагу, которая, по его уверению, была написана рукой Федуна. В ней было указано, что функционер получит часть акций клуба. При этом сам Федун сказал, что эта бумага не являлась частью контракта.

Газизов работал в «народной команде» с июля по декабрь 2020 года.