«Зенит» продлит контракт с Кержаковым

«Зенит» продлит контракт с вратарём команды Михаилом Кержаковым, сообщает Metaratings.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано на один год. Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к голкиперу «Химок» Илье Лантратову.

Отметим, что Кержаков является воспитанником «Зенита», но защищает цвета основной команды петербургского клуба с 2015 года. В минувшем сезоне 35-летний голкипер провёл в составе команды с берегов Невы 25 матчей, пропустив 24 гола и девять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Действующее соглашение футболиста истекает летом нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает Кержакова 600 тысяч евро.