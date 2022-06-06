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«Зенит» продлит контракт с Кержаковым

06 Июня 2022 • 15:38 Комментировать

«Зенит» продлит контракт с вратарём команды Михаилом Кержаковым, сообщает Metaratings.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано на один год. Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к голкиперу «Химок» Илье Лантратову.

Отметим, что Кержаков является воспитанником «Зенита», но защищает цвета основной команды петербургского клуба с 2015 года. В минувшем сезоне 35-летний голкипер провёл в составе команды с берегов Невы 25 матчей, пропустив 24 гола и девять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Действующее соглашение футболиста истекает летом нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает Кержакова 600 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Кержаков
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