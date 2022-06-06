Мостовой раскритиковал игру Зобнина

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал игру полузащитника команды Романа Зобнина.

«Игра Зобнина – это три с минусом за сезон. Он же в большей части чемпионата не играл. Если он проигрывал конкуренцию – одно дело, если по каким-то другим причинам – другое», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Эксперт не понимает, почему российские футболисты, включая Зобнина, получает зарплату на уровне высококлассных зарубежных игроков.

28-летний Роман Зобнин в завершившемся сезоне сыграл в 32 встречах, в которых отметился тремя голами и сделал одну результативную передачу во всех турнирах.