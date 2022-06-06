Кириченко прокомментировал интерес со стороны «Арсенала»

Российский тренер Дмитрий Кириченко отреагировал на информацию о переходе в тульский «Арсенал».

«Можно ли поздравлять меня с назначением в «Арсенал»? Нет, — заявил Кириченко. — Это чушь какая-то. Тренировка сейчас у меня в «Кайрате» еще, извините», — приводит слова Кириченко «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что весь тренерский штаб «Кайрата» во главе с Курбаном Бердыевым покидает клуб, в этот штаб входил и Дмитрий Кириченко.

В СМИ появилась информация о том, что Бердыев может возглавить «Арсенал» вместе со своим штабом.

Тульская команда заняла последнее место в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги и отправилась в ФНЛ.