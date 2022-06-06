Агент Маурисио: Мой клиент хочет вернуться в Россию

Агент Пьер Фернандес, который представляет интересы полузащитника Маурисио, ответил на вопрос об интересе российских клубов к игроку.

«Интереса или предложений из России так и не было», — цитирует Фернандеса «РБ Спорт».

По словам агента, футболист в ближайшее время подпишет контракт с командой из стран Персидского залива. У Маурисио много предложений от различных клубов, поэтому российским представителям нужно поторопиться. Сам игрок не прочь возвращения в Россию.

Ранее бразилец защищал цвета «Зенита» и «Ахмата». Сейчас он является свободным агентом после ухода из греческого «Панатинаикоса».