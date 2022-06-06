Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Спартака» может переехать в Европу

06 Июня 2022 • 15:12 Комментировать

Форвард московского «Спартака» Шамар Николсон имеет предложение из турецкого чемпионата. Заполучить ямайского голеадора в свои ряды собирается стамбульский «Фенербахче», об этом рапортует Sansursuz Futbol.

При этом агент футболиста, комментируя эту новость, заявил, что турецкая сторона пока не вела с ним никаких переговоров.

Шамар присоединился к «красно-белым» в прошлое зимнее трансферное окно. Он заключил с москвичами долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.

В сезоне-2021/2022 Николсон отметился пятью забитыми мячами в 12 играх Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фенербахче Шамар Николсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июня
15:28 · Россия. Премьер-лига
Кириченко прокомментировал интерес со стороны «Арсенала»
15:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Маурисио: Мой клиент хочет вернуться в Россию
15:07 · Россия. Премьер-лига
Бердыев возглавит «Арсенал»
14:57 · Россия. Премьер-лига
Федун: У «Спартака» изначально не было шансов на первое место в РПЛ 1
14:49 · Россия. Премьер-лига
Стоцкий рассказал о будущем в «Нижнем Новгороде»
14:43 · Кубок России
Федун поделился эмоциями во время исполнения песни МакSим в «Лужниках»
14:36 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» высказались о будущем Лантратова
14:32 · Кубок России
Федун прокомментировал момент с пенальти в финале Кубка России
14:23 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Кофрие надо отправить домой, пусть там играет в посредственном клубе»
14:17 · Россия. ФНЛ
Бывший игрок «Рубина» возглавил «СКА-Хабаровск»
14:07 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» может усилиться игроком «Спартака»
13:35 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Динамо»: Не совсем понятно, почему Бакаев оказался не нужен «Спартаку»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Федун рассказал о давлении на тренерский штаб «Спартака»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Мрзляк ведёт переговоры с тремя российскими клубами
13:12 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Кофрие нужно отрубить руки, которыми он привозит пенальти в ворота «Спартака»
Все новости
Рекомендуем