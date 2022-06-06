Форвард «Спартака» может переехать в Европу

Форвард московского «Спартака» Шамар Николсон имеет предложение из турецкого чемпионата. Заполучить ямайского голеадора в свои ряды собирается стамбульский «Фенербахче», об этом рапортует Sansursuz Futbol.

При этом агент футболиста, комментируя эту новость, заявил, что турецкая сторона пока не вела с ним никаких переговоров.

Шамар присоединился к «красно-белым» в прошлое зимнее трансферное окно. Он заключил с москвичами долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.

В сезоне-2021/2022 Николсон отметился пятью забитыми мячами в 12 играх Премьер-лиги.