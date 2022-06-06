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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бердыев возглавит «Арсенал»

06 Июня 2022 • 15:07 Комментировать
Кайрат
...
Мактаарал
19.06 18:00

Курбан Бердыев, покинувший сегодня казахстанский «Кайрат», может возглавить тульский «Арсенал», сообщает телеграм-канал СпортРадар.kz.

По информации источника, вслед за Бердыевым в Тулу переедут и его помощники: Дмитрий Кириченко, Андрей Мацюра, Иван Данильянц, а также Эдуард Кундухов.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Арсенал» занял последнее место в турнирной таблице, покинув элитный дивизион российского футбола.

После 12 проведённых матчей «Кайрат» под руководством Бердыева занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, отставая от лидирующего «Каспия» на шесть очков.   

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Евро-Футбол.Ру,
Кайрат Курбан Бердыев Арсенал Тула
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