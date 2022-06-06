Бердыев возглавит «Арсенал»

Курбан Бердыев, покинувший сегодня казахстанский «Кайрат», может возглавить тульский «Арсенал», сообщает телеграм-канал СпортРадар.kz.

По информации источника, вслед за Бердыевым в Тулу переедут и его помощники: Дмитрий Кириченко, Андрей Мацюра, Иван Данильянц, а также Эдуард Кундухов.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Арсенал» занял последнее место в турнирной таблице, покинув элитный дивизион российского футбола.

После 12 проведённых матчей «Кайрат» под руководством Бердыева занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, отставая от лидирующего «Каспия» на шесть очков.