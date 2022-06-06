Федун: У «Спартака» изначально не было шансов на первое место в РПЛ

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что для «красно-белых» минувший сезон стал переходным.

Федун сказал на официальном Youtube-канале клуба о том, что для «Спартака» сезон был переходным, однако, если прибавить очки, которые отняли у команды судьи, то положение было бы куда лучше. Российская премьер-лига зациклена на чемпионство одной команды, поэтому у «красно-белых» изначально не было шансов на победу в чемпионате.

Московский «Спартак» занял десятое место в РПЛ по итогам сезона 2021/22, набрав 38 очков в 30 матчах. Помимо этого, клуб стал обладателем Кубка страны, оказавшись сильнее в финале над «Динамо» (2:1).