Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стоцкий рассказал о будущем в «Нижнем Новгороде»

06 Июня 2022 • 14:49 Комментировать

Защитник «Нижнего Новгорода» Дмитрий Стоцкий ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«Пока рано о чем-то говорить, — отметил Стоцкий. — Конкретики нет. Есть ли переговоры с клубом? В процессе», — цитирует футболиста «РБ Спорт».

Ранее один из представителей клуба сказал, что «Нижний Новгород» заинтересован в продлении трудового соглашения с игроком.

32-летний Дмитрий Стоцкий перебрался в нижегородский клуб минувшей зимой из «Краснодара», заключив контракт на полгода. Он принял участие в 13 встречах «Нижнего Новгорода», в которых смог отличиться одним забитым мячом.

Команда под руководством Александра Кержакова заняла 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Дмитрий Стоцкий РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июня
15:28 · Россия. Премьер-лига
Кириченко прокомментировал интерес со стороны «Арсенала»
15:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Маурисио: Мой клиент хочет вернуться в Россию
15:07 · Россия. Премьер-лига
Бердыев возглавит «Арсенал»
14:57 · Россия. Премьер-лига
Федун: У «Спартака» изначально не было шансов на первое место в РПЛ 2
14:49 · Россия. Премьер-лига
Стоцкий рассказал о будущем в «Нижнем Новгороде»
14:43 · Кубок России
Федун поделился эмоциями во время исполнения песни МакSим в «Лужниках»
14:36 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» высказались о будущем Лантратова
14:32 · Кубок России
Федун прокомментировал момент с пенальти в финале Кубка России
14:23 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Кофрие надо отправить домой, пусть там играет в посредственном клубе»
14:17 · Россия. ФНЛ
Бывший игрок «Рубина» возглавил «СКА-Хабаровск»
14:07 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» может усилиться игроком «Спартака»
13:35 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Динамо»: Не совсем понятно, почему Бакаев оказался не нужен «Спартаку»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Федун рассказал о давлении на тренерский штаб «Спартака»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Мрзляк ведёт переговоры с тремя российскими клубами
13:12 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Кофрие нужно отрубить руки, которыми он привозит пенальти в ворота «Спартака»
Все новости
Рекомендуем