Стоцкий рассказал о будущем в «Нижнем Новгороде»

Защитник «Нижнего Новгорода» Дмитрий Стоцкий ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«Пока рано о чем-то говорить, — отметил Стоцкий. — Конкретики нет. Есть ли переговоры с клубом? В процессе», — цитирует футболиста «РБ Спорт».

Ранее один из представителей клуба сказал, что «Нижний Новгород» заинтересован в продлении трудового соглашения с игроком.

32-летний Дмитрий Стоцкий перебрался в нижегородский клуб минувшей зимой из «Краснодара», заключив контракт на полгода. Он принял участие в 13 встречах «Нижнего Новгорода», в которых смог отличиться одним забитым мячом.

Команда под руководством Александра Кержакова заняла 11-е место в турнирной таблице РПЛ.