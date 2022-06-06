Экс-игрок «Динамо»: Не совсем понятно, почему Бакаев оказался не нужен «Спартаку»

Экс-футболист «Динамо» и «Локомотива» Олег Терёхин высказался по поводу ухода российского полузащитника Зелимхана Бакаева из московского «Спартака».

Терёхин сказал «Спорт уик-энду», что он так и не понял, почему Бакаев оказался не нужен «красно-белым». Экс-игрок отметил, что, возможно, полузащитник в последнем сезоне выступил не слишком удачно, но он всё равно хороший игрок.

«Зениту» Бакаев однозначно поможет», - добавил Терёхин.

Напомним, что Зелимхан Бакаев ушёл из «Спартака» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне полузащитник провёл в РПЛ 26 матчей и отметился шестью ассистами.