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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Динамо»: Не совсем понятно, почему Бакаев оказался не нужен «Спартаку»

06 Июня 2022 • 13:35 Комментировать

Экс-футболист «Динамо» и «Локомотива» Олег Терёхин высказался по поводу ухода российского полузащитника Зелимхана Бакаева из московского «Спартака».

Терёхин сказал «Спорт уик-энду», что он так и не понял, почему Бакаев оказался не нужен «красно-белым». Экс-игрок отметил, что, возможно, полузащитник в последнем сезоне выступил не слишком удачно, но он всё равно хороший игрок.

«Зениту» Бакаев однозначно поможет», - добавил Терёхин.

Напомним, что Зелимхан Бакаев ушёл из «Спартака» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне полузащитник провёл в РПЛ 26 матчей и отметился шестью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Терёхин Зелимхан Бакаев
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