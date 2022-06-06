Федун рассказал о давлении на тренерский штаб «Спартака»

Владелец столичного «Спартака» Леонид Федун рассказал журналистам о давлении на тренерский штаб московской команды.

Федун сказал «Спорт-Экспрессу», что давление на Каттани, на Ваноли и на весь остальной тренерский штаб оказывает международная обстановка в целом, а не посольства или министерства.

«Со стороны посольства Италии даже была поддержка, так что тут можно только поблагодарить дипломатов за то, что они поддерживали наших итальянцев», - отметил владелец «Спартака».

Напомним, что под руководством Паоло Ваноли спартаковцы заняли в прошедшем сезоне десятую строчку в РПЛ, но выиграли Кубок России.